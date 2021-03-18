FETÖ'nün Pensilvanya'daki çiftliğinde başlayan para kavgası, sosyal medyada artarak devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

FETÖ'nün Pensilvanya'daki çiftliğinde başlayan para kavgası, sosyal medyada artarak devam ediyor

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in özel sekreteri Cevdet Türkyolu ile sosyal medya yöneticisi Osman Şimşek arasında örgütün Pensilvanya'daki çiftliğinde başlayan para kavgası, örgütün önde gelen firari gazetecileri arasında karşılıklı ithamlarla söz düellosuna dönüşürken, tartışmaları yakından takip eden örgüt tabanı arasında da sosyal medya üzerinden karşılıklı atışmalar yaşandı.

FETÖ'nün Pensilvanya'daki çiftliğinde başlayan para kavgası, sosyal medyada artarak devam ediyor
AA

FETÖ elebaşı Gülen'in 1974'ten beri yanından ayırmadığı Türkyolu ile "mollası" Şimşek arasında, Türkyolu'nun "örgüt parası ile kendine servet biriktirdiği" iddiasını taşıyan mektubu Gülen'e okunması sebebiyle yaşanan kavga, konuyu ifşa eden eski Zaman Gazetesi muhabiri Ahmet Dönmez ile onu eleştiren Ekrem Dumanlı arasında sözlü atışmaya dönüştü.

Söz konusu kavgayla ilgili paylaştığı Youtube videosunda Türkyolu ve örgütün "gizli kasası" Mustafa Özcan'ın tarafını tuttuğunu açıkça belli eden ve eski muhabiri Dönmez'e saldıran Dumanlı, 15 dakikalık videosunda Dönmez'i "fitne çıkarmakla" suçladı.

Hakkındaki ithamlara daha keskin bir dille, 1 saati aşan video kaydıyla cevap veren Dönmez ise eski müdürünün kendisine karşı ithamlarını tek tek çürütürken kendisine "Bu yaptığın gazetecilik değil." diyen Dumanlı'ya aynı üslupla Zaman Gazetesi yöneticiliği zamanında yaptığı usulsüzlükleri ve "gazeteci etiğine yakışmayan" tutumlarını hatırlattı.

- Örgüt tabanı, Dumanlı ve Dönmez'i yorum yağmuruna tuttu

Dumanlı ve Dönmez'in ardı ardına gelen video paylaşımlarına büyük ilgi gösteren örgüt tabanı, eski patron ve çalışanı arasındaki söz düellosuna yorumları ile aktif katılım gösterirken, Dönmez'in videosunu seyreden ve yorumlarıyla destekleyen örgüt üyelerinin sayısının Dumanlı'nın paylaşımına yapılanlara göre katbekat fazla olduğu gözlendi. Çoğunluk, Dönmez'in "gerçeklerin açığa çıkarılması ve örgüt içinde şeffaflığın sağlanması" yönündeki talebini desteklerken Dumanlı'nın bir gazeteciden çok örgütün dağılmaması için yaşanan yolsuzlukları örtbas etmeye çalışan tavır takınması, örgüt tabanında karşılık bulamadı.

- Mustafa Özcan ve Cevdet Türkyolu da açıklama yapmak zorunda kaldı

Örgüt içindeki yolsuzlukların dünyanın her tarafında üyeler arasında rahatsızlık meydana getirmesi ve gündemden düşmemesi, sosyal medyadaki paylaşımlara da yansırken; örgütün önemli isimlerinin de konuya dahil olması üzerine iddiaların muhatabı olan Mustafa Özcan, ardından da Cevdet Türkyolu yazılı açıklama yapma ihtiyacı hissetti.

Avukatı aracılığıyla Twitter'dan 4 sayfalık mektupla hakkındaki yolsuzluk iddialarını reddeden Özcan'ın açıklaması, kendisini tanıyan örgüt üyelerini tatmin etmedi.

Özcan'ın örgütün "örtülü ödeneği" ile Kazakistan'da AVM satın alması ve daha sonra satılan AVM'nin parasının hesabını vermemesini eleştiren örgüt üyelerinden biri, "O zaman Kazakistan'da çalışan öğretmenlerin maaşı 6 ay geriden ödeniyordu. Onca sıkıntı çeken insan varken, himmet paraları ile AVM almak caiz mi?" şeklinde eleştiride bulundu.

Özcan'ın ardından 16 Mart'ta Türkyolu da 3 sayfalık yazılı açıklamayla kendini savunmaya çalıştı. Türkyolu, 2017'de Şimşek ile arasında bir tartışma yaşandığını ancak bir kavganın veya darp olayının söz konusu olmadığını iddia etti.

Türkyolu'nu örgüt bağlantısı üzerinden tanıdığı anlaşılan kişilerce yazılan yorumlarda, kendisine "2017'de yaşanan 'küçük' bir tartışma ise neden Osman hocamız hala kampa giremiyor ve bursu kesiliyor?", "1974'ten beri hocamın dizinin dibinden ve hizmetinden ayrılmadım diyorsun, onca ticari bilgi ve serveti edinecek vakti nasıl buldun?", "Her şeyi bir tarafa bırak, mektubu yayınla, biz kararı verelim." şeklinde yorumlar yöneltildi.

Ahmet Dönmez ise son videosunda, Dumanlı'nın kendisine cevap için ikinci bir video yayınlayacağını duyurduğunu ancak kendisinin muhatabına gerekli bütün cevapları verdiğini, Türkyolu ve Özcan'ın yolsuzluklarıyla ilgili elinde daha fazla deliller olduğunu kaydetti.

Dönmez'in açıklamasından, FETÖ'nün üst düzey yöneticileri hakkında daha pek çok yüz kızartıcı iddia olduğu ve zamanla açığa çıkarılacağı anlaşılırken sosyal medyadaki tepkiler, örgüt tabanının bundan sonra benzer iddiaları daha yüksek sesle dillendireceği ve örgütün elebaşı Gülen dahil herkesten hesap sorma eğiliminde olabileceği şeklinde yorumlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Dışişleri'nden bazı ülkelerin TBMM’deki gelişmelere ilişkin açıklamalarına tepki!
DÜNYATBMM’deki gelişmelere ilişkin açıklamalara tepki!
SON DAKİKA: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a bir kötü haber de mahkemeden geldi! - Haberler
DÜNYAPaşinyan'a bir kötü haber daha!
Myanmar'da gözaltında tutulan Suu Çii'ye rüşvet suçlaması yöneltildi
DÜNYAMyanmar'da gözaltında tutulan Suu Çii'ye rüşvet ...
SON DAKİKA: Çin'den ABD ve Japonya'ya tepki! - Haberler
DÜNYAÇin'den ABD ve Japonya'ya tepki!
SON DAKİKA: Brezilya'da salgının başından bu yana en yüksek koronavirüs vakası sayısı kaydedildi! - Haberler
DÜNYABrezilya'da rekor vaka sayısı!
SOĞUK SAVAŞ | Son dakika: ABD ile Rusya "Katil" gerilimi
DÜNYAABD ile Rusya arasında tansiyon yükseldi!
ABD'de masaj salonuna saldırı! SON DAKİKA: Saldırının nedeni belli oldu
DÜNYAMasaj salonlarına saldırmıştı: Nedeni belli oldu!
Fas'tan Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımına ilişkin açıklama
DÜNYAFas'tan Oxford-AstraZeneca kararı
ABD Dışişleri Sözcüsü Price'tan Gergerlioğlu açıklaması
DÜNYAABD'den Gergerlioğlu açıklaması
Meksika'da büyük orman yangınları nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi
DÜNYAMeksika'da büyük orman yangınları: Yüzlerce kişi ...