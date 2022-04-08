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Denizli'de FETÖ hükümlüsü 11 kişi saklandıkları evlerde yakalandı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü saklandıkları ikametlerde yakalandı

FETÖ'nün sağlık yapılanmasına darbe
FETÖ'nün sağlık yapılanmasına darbe
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AA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda örgütün "sağlık yapılanması" içinde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle yargılandıkları davalarda hapis cezası kesinleşen hükümlülerin, kent merkezindeki evlerde saklandıkları belirlendi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüte bilerek isteyerek yardım etmek" suçundan ceza aldığı belirlenen 11 hükümlü, ekiplerin 8 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda yakalandı.

Aralarında eski doktor, doçent, sağlık memuru, araştırma görevlisi ve sağlık teknisyenin de bulunduğu hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.​​​​​​​

DİYARBAKIR MERKEZLİ OPERASYON

Öte yandan Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) öğrenci evlerinden sorumlu oldukları iddiasıyla 5 kadın gözaltına alındı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları ve örgütün öğrenci evlerinden sorumlu oldukları tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Diyarbakır, İstanbul ve Karaman'da düzenledikleri operasyonda 5 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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