FETÖ'nün sözde büyük bölge talebe mesulü yakalandı

İHA

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgütün sözde büyük bölge talebe mesulü yakalandı.

İHA'nın haberine göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslara Yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün ve terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında aranan bir kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2016 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan, 2016 yılında İscehisar Meslek Yüksek Okulu'nda görev yaptığı esnada KHK kapsamında ihraç edilen, FETÖ/PDY Terör Örgütü içerisinde sözde büyük bölge talebe mesulü (BBTM) olan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hüküm bulunan A.R., Fatih Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.