Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Denizli Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan E.E. ile eşi F.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden ifade ve sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklandı.

FETÖ'nün sözde Isparta il imamı ve Antalya eğitim danışmanı oldukları belirlenen ve haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunan E.E. ve eşi F.E'nin örgütün hücre evinde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlatılmış, adrese düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalanan şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Zanlıların kaldığı hücre evinde yapılan aramada, sahte kimlikler, bir miktar para, örgüt mensuplarına maddi yardım için kullanılan boş zarflar ve dijital materyaller ele geçirilmişti.