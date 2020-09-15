AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik soruşturma devam ediyor.

Savcılık, askeri mahrem yapılanma içinde bulunduğu tespit edilen 47 asker şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da 18, Ankara'da 5, İzmir, Bursa, Isparta, Erzurum, Malatya, Rize, Eskişehir, Samsun, Kahramanmaraş, Muğla, Antalya, Kastamonu, Sakarya, Kocaeli, Uşak, Ordu ve Düzce'de birer kişi, yurt dışında da 7 kişi olmak üzere 19 şehirdeki 47 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonlarda 16'sı İstanbul'da, 1'i de şehir dışında olmak üzere 17 kişi gözaltına alındı.

Yurt içinde bulunan 23 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği, 7 şüphelinin ise yurt dışı çıkış kaydı olmaları nedeniyle yakalanamadıkları bildirildi.

- Askeri okul öğrencisi 36 şüpheli

Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığından daha önce ihraç edilen 3 yüzbaşı ve halen görevde olan bir üsteğmen, geçici görevden uzaklaştırılan Jandarma Genel Komutanlığı mensubu bir üsteğmen, Sahil Güvenlik Komutanlığından emekli bir yüzbaşı, kapatılan askeri okullardan 36 öğrenci ile görevde veya ihraç edilmiş astsubaylar bulunuyor.

Şüphelilerden 5'inin halen görevde olduğu, bir kişinin geçici görevden uzaklaştırıldığı, bir kişinin emekli olduğu, 1 kişinin istifa ettiği, 3 kişinin ihraç edildiği ve 36 şüphelinin de kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasında faaliyet gösteren asker şahıslardan sorumlu, örgütsel olarak "öğretmen" tabir edilen sivil unsurlarca kullanıldığı değerlendirilen büfe, market ve benzeri kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü-kontörlü-sabit hatlarla örgütsel iletişim modeline uygun şekilde ardışık-periyodik-yoğun irtibat sağlandığı tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığı personelleri ile kapatılan askeri okul öğrencilerine yönelik soruşturmalar sürüyor.

,Murat Kaya