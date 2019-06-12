Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı vakıf ve derneklere yönelik soruşturması kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince Malatya'da 8, Şanlıurfa'da 1 olmak üzere 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.



Operasyonda; FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterirken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Kimse Yok mu Derneği'nin Malatya'da kurucu/yönetici veya üyesi oldukları ve örgütle iltisaklarının bulunduğu tespit edilen 4 şüpheli ile Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı'nın yönetim birimlerinde görev aldıkları ve bu vakıf üzerinden aldıkları SODES projelerinde usulsüzlük yaparak kamuyu zarara uğrattıkları tespit edilen 5 şüpheli olmak üzere toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Malatya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.