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FETÖ'nün çalışma evlerindeki 11 avukata gözaltı! 0:00 / 0:00

AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün "çalışma evi" olarak adlandırılan hücrelerinde kaldığı, örgüt üyesi olduğu ve 2013 hakimlik-savcılık sınavlarına hazırlandıkları tespit edilen 11 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

ŞÜPHELİLERDEN 10'U YAKALANDI

AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Adana, Van, Diyarbakır, Antalya ve Denizli’de düzenlediği eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 10’unu yakaladı.

DİJİTAL MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 1 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

GAZİANTEP'TE ÖNEMLİ OPERASYON

Öte yandan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca örgütün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, üniversite öğrencilerini örgüte kazandırmak için "sohbet toplantısı" düzenledikleri ve örgütü aktif hale getirmeye çalıştıkları belirlenen 13 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Kent merkezi ve Mersin'de düzenlenen operasyonda aralarında avukat ve hemşirenin de yer aldığı 13 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, örgütsel doküman ele geçirildi.