Neşet Dişkaya ndiskaya@cyh.com.tr

FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonrası geçtiğimiz salı günü 51 il ve KKTC’de 119’u muvazzaf toplam 167 astsubay rütbesindeki asker şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nın ortaklaşa yaptığı operasyonda, şüphelilerden 150'si yakalandı.

56'SI İTİRAFÇI OLDU, 81'İ TUTUKLANDI

Sorguları yapılan 150 şüpheliden 56'sının itirafçı olduğu, örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde bilgiler verdiği öğrenildi. İşlemleri biten ve mahkemeye sevk edilen 94 kişiden 81'nin de tutuklandığı bildirildi. Soruşturma kapsamında 13 şüphelinin ise adli kontrol uygulanmak şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

İTİRAFÇI VE TUTUKLAMA ORANI EN YÜKSEK OPERASYON

Yapılan operasyonun FETÖ'nün TSK'daki yapılanma soruşturmaları arasında gözaltı sayısına göre itirafçı ve tutuklama oranının aynı anda en fazla olduğu operasyon olduğu bildirildi. Operasyonda ifadesi alınanlara göre itirafçı oranı yüzde 39, tutuklama oranın ise yüzde 87 olduğu öğrenildi.

13 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 13 kişinin ise arandığı bildirildi. Yine operasyonda şüphelilerden 4’ü hakkında gözaltı kararı operasyon tarihinden önce başka birimlerce işlem yapıldığı için iptal edildiği bildirildi.