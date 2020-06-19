FETÖ operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - MUĞLA

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında arama kararı bulunan O.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.Ekiplerin düzenlediği operasyonda, şüpheli Gümbet Mahallesi'ndeki bir rezidansta gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, Bodrum Adliyesine sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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