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FETÖ sanığı eski korgeneral Güvenç’e beraat

FETÖ sanığı eski korgeneral Güvenç, 'terör örgütü üyeliği suçlarından tutuksuz yargılandığı davada beraat etti.

FETÖ sanığı eski korgeneral Güvenç’e beraat
FETÖ sanığı eski korgeneral Güvenç’e beraat
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DHA

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı olan ve darbeciler tarafından hazırlanan sözde görevlendirme listesinde TRT Genel Müdürü olarak yer alan eski Korgeneral Yıldırım Güvenç, 'anayasal düzeni ihlal' ve 'terör örgütü üyeliği suçlarından tutuksuz yargılandığı davada beraat etti.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 sanıklı davada 4 sanığa beraat, 3 sanığa da hapis cezası kararı çıktı. Tutuksuz sanıklar eski Korgeneral Yıldırım Güvenç, Tahmazhan Berk, Cüneyt Soyraç, Emrullah Kaya, Önder Kamiloğlu, Oğuzhan Güney ve Abdullah Yiğit karar duruşmasında avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Sanıklar, karar öncesi son sözlerinde beraatlarını talep etti. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Yıldırım Güvenç, Cüneyt Soyraç, Önder Kamiloğlu ve Abdullah Yiğit’e 'anayasal düzeni ihlal' ve 'terör örgütü üyeliği' suçlarından beraat kararı verirken, Emrullah Kaya'ya 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 7 yıl 6 ay, Oğuzhan Güney ile Tahmazhan Berk'e ise aynı suçtan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Kaya, Güney ve Berk 'anayasal düzeni ihlal' suçundan ise beraat etti. Hükümle beraber ceza alan sanıkların adli kontrol şartlarının devamına karar verildi.

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