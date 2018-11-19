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FETÖ sanığından 'Kızılhaç'a da yardım ettim' ifadesi

Erzincan'da, FETÖ/PDY'ye finans sağladıkları gerekçesiyle aralarında örgütün kentteki mütevelli heyeti üyeleri ile örgütle bağlantılı okulların yönetici ve çalışanlarının da bulunduğu 73 sanığın yargılanmasına devam edildi

19.11.2018 - 22:55 | Güncelleme: AA

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finans sağladıkları gerekçesiyle aralarında örgütün kentteki mütevelli heyeti üyeleri ile örgütle bağlantılı okulların yönetici ve çalışanlarının da bulunduğu 73 sanığın yargılanmasına devam edildi.

AA'nın haberine göre, Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Polis Meslek Yüksekokulu'nda oluşturulan salonda görülen duruşmada, İlhan Tok, Abbas Parilti, Ekrem Bayrak, Haluk Alturan, Orhan Say ve Veysel Akdoğan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 18 sanık ile tutuksuz yargılanan 50 sanık hazır bulundu.

Sanıklardan İsmail Talay, Veysel Aydın, Emrah Şenyuva tutuklu bulundukları ceza infaz kurumlarından, tutuksuz yargılanan Rahman Kayımtu ile Mustafa Önder de bulundukları illerden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme başkanı, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen hafta içerisinde SODES projelerinde örgüte finans desteği sağladıkları ve evrakta sahtecilik ile nitelikli dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında mütevelli davasında bulunan sanıklar yönünden mütalaayı sordu.

Savcı yürütülen SODES soruşturma kapsamında sanık olan ve mütevelli davasında tutuklu bulunan Naci Kaya, Adem Mete, Turan Demiriz ile tutuksuz yargılanan Murat Kort, Ercan Ayaştı ve Mustafa Aladağ'ın mütevelli davasından ayrılmasını istedi.

Ayrıca mahkeme heyetine bir önceki celsede esas hakkındaki mütalaasını sunduğunu hatırlatan savcı, mütevelli davasında yargılanan sanıklar yönünden mütalaasını tekrar ettiğini ifade etti.

Mahkeme başkanı, SODES soruşturması kapsamında sanıklara mütevelli davasından ayrılma talebi ile ilgili savunmalarını sordu. Sanık ve avukatları, takdirin mahkeme heyetinde olduğunu söyledi.

Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu bulunan Naci Kaya, Adem Mete, Turan Demiriz ile tutuksuz yargılanan Murat Kort, Ercan Ayaştı ve Mustafa Aladağ'ın mütevelli davasından ayrılmasına karar vererek sanıkları duruşma salonundan çıkarttı.

Duruşma diğer sanıkların esas hakkındaki savunmasıyla devam etti.

"KIZILHAÇ'A DA YARDIM ETTİM"

Tutuklu sanık İlhan Tok savunmasında iddia makamının kendisi hakkında öne sürdüğü FETÖ/PDY terör örgüt üyeliği ile ilgili suçlamaları kabul etmediğini ve somut delillerin bulunmamasına rağmen 28 aydır tutuklu bulunduğunu öne sürdü.

Doktor ve Almanya vatandaşı olduğunu ifade eden Tok, hakkında öne sürülen iddialarla ilgili şöyle konuştu:

"İddia edilen bu örgütle herhangi bir bağım bulunmamaktadır. Kakao Talk isimli android uygulamayı cep telefonuma herkese açık olan play store'den indirdim. Ancak bunu örgütsel amaçla kullanmadım. Ben birçok dernek ve kişiye yardımda bulundum. Bunların içerisinde kalp krizinden hayatını kaybeden komşumuzun ailesi ve hatta Kızılhaç da bulunuyor."

Savcılıkta ve duruşmalarda verdikleri ifadeleri tekrar ettiklerini belirten sanık Yusuf Atılgan, Mustafa Önder, Yaşar Olgun, Veysel Aydın, Rahman Kayumtu, İsmail Talay, Güner Ersoy, Emrah Şenyuva, İhsan Şenyuva, Şefik Yalçınyavuz, Ayhan Selçuk, Abbas Parilti, Bilal Aka, Nizamettin Gül, Eyüp Çakırbay ve Alaverdi Ateş ise FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını ileri sürerek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Duruşma diğer sanıkların savunmalarının alınması için yarına ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin kentteki mütevelli heyeti üyesi olmakla suçlanan bazı sanıkların, FETÖ'nün KHK ile kapatılan Erzincan Girişimci İşadamları ve Sanayicileri Derneği (EGİSAD) ile Osman Fevzi Efendi Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı aracılığıyla sağlanan haksız geliri örgütle ona yakın kuruluşlara aktardıkları öne sürülüyor.

FETÖ ile iltisaklı derneklerde yönetici ve üye oldukları tespit edilen bazı sanıkların da örgütün finans kurumu Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu, bazılarının ise "ByLock" kullandıkları belirtilen iddianamede, sanıkların "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

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