Güvenlik güçlerinin FETÖ/PDY'ye karşı verdiği mücadele aralıksız devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 35 astsubayın, ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarıyla periyodik olarak haberleştikleri saptandı.

35 ASTSUBAYIN 10'U AKTİF GÖREVDE

FETÖ ile irtibatları tespit edilen 35 astsubay şüpheli hakkında bugün sabah saatlerinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 10'unun aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem yapılmadığı öğrenildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nce devam ettiği duyuruldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ