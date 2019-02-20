FETÖ soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı

Ferdi Durdu’nun haberine göre, 2010 yılındaki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavında yapılan usulsüzlükler ile ilgili olarak, ülke genelinde haklarında gözaltı kararı alınan şüphelilere yönelik 12 Şubat’ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, 'FETÖ/PDY Üyeliği, Resmi Belgede Sahtecilik ve Kamu Kurumları Zararına Dolandırıcılık' suçlarından Malatya merkezli Adıyaman, Eskişehir, Ordu, Karaman, Çorum, Kahramanmaraş, Zonguldak, Düzce, İstanbul ve İzmir illerinde toplam 11 adrese eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7’si tutuklanırken, 1 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerine istinaden, 1 şüpheli şahıs sağlık sorunları sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.