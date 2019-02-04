Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY'nin darbe teşebbüsü dönemi ve sonrası Malatya'da öğrenci yapılanması içerisinde ev abisi ve bölge sorumlusu 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmasının ardından Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri çalışma başlattı.



Ekipler, şüphelilerin yakalanması için, 29 Ocak'ta Malatya, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sivas ve Van illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek 9 şüpheliyi gözaltına aldı.



Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i 'etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanarak' itirafçı olması nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklandı.