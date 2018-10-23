Süleyman Cevizkıran Piyade Hudut Karakolu tarafından yapılan devriye sırasında, Meriç Nehri kenarında 3 erkek şahsın nehirden yüzerek Yunanistan’a geçtiği bildirildi. Yapılan araştırmada Yunanistan ülkesine geçen şahısların silahlı terör örgütü FETÖ’ye üye olmak suçundan aranma kaydı bulunan M.V.K. (29), yurt dışına çıkış yasağı bulunan K.E. (29) ve Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan devam eden mahkemesi bulunan, yoklama kaçağı olan ve aranma kararı bulunan S.A. (34) olduğu tespit edildi.

İHA'nın haberine göre, şüpheli şahısların bölgeye sürücülüğünü F.E.’nin (59) yaptığı 34 EV plakalı araçla getirildiği tespit edildi. Kaçak şahısların nehir kenarına bıraktığı eşyalar içerisinde bulunan 2 adet cep telefonu ve 1 adet flaş bellek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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