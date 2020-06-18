FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısına 27 yıla kadar hapis istemi

AA

Cumhuriyet savcısı, 2009'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen tutuksuz C.G. hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

C.G. hakkında "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, C.G'nin, veri inceleme raporunda FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeyde olan kişilerin bulunduğu "A5" koduyla derecelendirildiği, 2009'daki sınavda gerçek başarısının üzerinde performans gösterip komiser yardımcılığına terfi ettiği belirtildi.

C.G'nin yeni görevinde, vazife yollukları, maaş farkları ve emniyet hizmeti tazminatları almak suretiyle kamuyu zarara uğrattığı aktarılan iddianamede, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarını FETÖ/PDY'nin faaliyetleri çerçevesinde işlediğinin anlaşıldığı kaydedildi.

İddianamede yer alan savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddeden sanık C.G'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

. B. Topaloğlu