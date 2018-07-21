Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde göçmen kaçakçılığı ihbarına giden ekiplerin yakaladığı organizatörün FETÖ'den ihraç edilen eski polis memuru olduğu ortaya çıktı.



Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, iki otomobil içerisinde göçmenlerin taşındığı ihbarı alan polis ekipleri Ayvalık Yunus Emre Caddesi Cunda yolu üzerinde araçları durdurdu.



Araçlarda yapılan aramada, 38 bin 200 avro ele geçirilirken, M.E. ve U.Ş. organizatör oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.



İlçe emniyet müdürlüğünde sorguları devam eden şüphelilerden M.E'nin FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle görevinden ihraç edilen polis memuru olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ