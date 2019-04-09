Trabzon’da sahte raporlarla ve sınav sorularını alarak askeri okullara giriş yapan FETÖ/PDY üyesi askerlerle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Kara Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanlığı Dayanıklı Daire Başkanı Albay A.Ş, askeri okula giriş sınavı öncesinde kırık koluna sağlam raporu aldığı, Şahmettin A. adına ise diş muayenesine girerek, sağlam raporu almasını sağladığı ortaya çıktı.

SORULARI ALDI OKULU KAZANDI

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre; mahrem imam Bilal adlı kişi tarafından yapılan görüşmeler sonucunda askeri okula geçiş sınav sorularını da aldıklarını itiraf eden A.Ş, sınav sonrasında Maltepe Askeri Lisesi’ni kazandığını itiraf etti. Askeri okula giriş sınav sorularının kitapçık şeklinde geldiğini belirten A.Ş, “Yer yatağında yatmış uyamaz üzeriydim. ‘Sorular geldi’ diye söylediler. D., Halil, Rafet oradaydık. Soruların cevapları işaretliydi. Bize ‘hepsini yapmayın’ diye uyardı bulundular. Sınavda aynı sorular çıktı” dedi.

ÖZEL GÖRÜŞMEDEN SAĞLAM ÇIKTI

Albay Ali Ş. dershanelerde eğitim veren ağabeylerin 'tuvalette gözlerinizle namaz kılın' şeklinde talimatlar verdiğini belirterek, "O dönemde düştüğüm için kolum kırıktı. Bilal şiş olan koluma et sararak tedavi etmeye çalıştık. Röntgen sonrasında doktor beni eledi. Sonra Bilal aynı doktorun muayenehanesine gitti. Bir gün sonra doktor bana sağlam raporu verdi" diye konuştu.

CEZAEVİNE GİRERKEN CÜZDANDAN ÇIKTI

Sorgusunun ardından tutuklanan ve cezaevine girerken cüzdanından 1 dolar çıkan Albay A.Ş. pişman olduğunu söyledi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, A.Ş.hakkında askeri mahrem yapılanması içerisinde olduğu ve ankesörlü telefonlarla ardışık görüşme yaptığı gerekçesiyle hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak iddiasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

GÖZ VE DİŞ MUAYENESİNE GİRMEMİŞ

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Albay D.Ç. ise, hem diş hem de göz muayenesine girmediği ortaya çıktı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Trabzon Jandarma Komutan Yardımcısı Albay D.Ç., Sadık adlı kişinin kendisini İzmir’de birkaç doktora götürdüğünü renk kartlarını okuyamadığını ve diş etlerinde bozukluk olduğunu öğrendiğini söyledi. D.Ç., kendisinin yerine göz ve diş muayenesine girildiğini sonradan anladığını belirterek, “A.Ş. bana kendisini muayene eden doktorun, ‘Ne güzel dişlerin var D.’ dediğini söyledi” diye konuştu. İzmir Maltepe Askeri Lisesi’ni kazanan D.Ç. hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak iddiasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DİZ KAPAKLARINIZA PUDRA SÜRÜN

Kara Kuvvetleri Lojistik Daire Başkanlığı Mühimmat Şube Müdürü Albay U.D., sağlık aşamasında sorun çıkması halinde joker kullandığını öğrendiğini söyledi. Terör örgütüne üye olmaktan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenilen U.D. İzmir’de renk körü olduğu için elendiği, Ankara’da ise sağlam raporu aldığı ve okulu girdiği ortaya çıktı. U.D., “Sadık isimli kişi, sağlık muayenesi öncesinde bizleri tekrardan kendince bir ön muayeneden geçirdi ve hepimizle görüştü. Bu görüşmede ‘diz kapaklarında ve ayaklarında namazdan dolayı iz bulunanlar tedbir alsın ve gerekirse pudra gibi onu kapatacak kremler kullansın’ dedi” şeklinde konuştu. Okulda irticai faaliyette bulunmaktan ceza aldığı belirten U.D., “Hazırlık sınıfının 2. döneminde Askeri liselerde irticai faaliyetlerin tespitinden sonra okulumuzdaki öğrencilerin bir idari kapsamda ceza almıştı.450 kişilik hazırlık sınıfından yaklaşık 350 kadar kişi bu kapsamda idari ceza aldı. Bende o dönemde bu faaliyetlerden dolayı 4 gün izinsizlik cezası aldım.. Benim adımında Rafet Aksoy isimli devremin ifadesinde geçtiğini öğrendim. Rafet dilekçesinde Çorum ilinde yaşadığımız askeri liseye hazırlanma süreci ile ilgili olarak bütün bildiklerini anlatmış ve bizim grubu idareye karşı deşifre etmişti" dedi.