FETÖ üyesi firari saklandığı evde yakalandı - ELAZIĞ

Alınan bilgiye göre, Elazığ Jandarma Komutanlığı, firari Y.Ü'nün Elazığ'a geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT),zanlının saklandığı eve düzenlediği operasyonda, Y.Ü. gözaltına alındı.Y.Ü'nün, Elazığ'da öğretmenlik yaparken silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 2016'da meslekten ihraç edildiği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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