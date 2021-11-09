Ankara merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu! 0:00 / 0:00

AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerinin yazılı öncesinde sorulara erişerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, soruları alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

25 İLDE 35 ŞÜPHELİ YAKALANDI

AA'da yer alan habere göre Ankara merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonda zanlılardan 35'i yakalandı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

İZMİR'DE DE 25 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün kripto iletişim sistemi ByLock yazışmalarında adı geçen, kapatılan derneklere üye olan ve Bank Asya'da hesabı bulunan 22'si kadın 25 şüpheli, tespit etti.

ARALARINDAN İHRAÇ EDİLEN AVUKAT DA VAR

Sabah saatlerinde adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 25 şüphelinin tamamını gözaltına aldı. Şüphelilerin arasında meslekten ihraç edilen bir avukatın da olduğu belirtildi. Emniyete götürülen 25 kişinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.