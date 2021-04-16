İzmir'de FETÖ'ye ardı ardına baskın! 0:00 / 0:00

İHA

İzmir’de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’ne yönelik yeni bir operasyonun düğmesine basıldı. Bu kapsamda, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize, Mali ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen şüphelilerin adreslerine yönelik tek tek baskın yaptı.

29 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İHA'da yer alan habere göre haklarında ByLock kaydı, Bank Asya hesap artışı, dernek üyeliği, SGK kaydı ve daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan örgüt mensuplarınca verilen ifadeler doğrultusunda ismi geçen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon yapan ekipler 29 şüpheliyi gözaltına aldı.

BİRİ ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ

Gözaltına alınanlar arasında ihraç edilen eski Emniyet Müdürü Akın K.'nin de bulunduğu öğrenildi.