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FETÖ’cüler SODES projeleriyle örgüte para aktarmış

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Malatya’da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında SODES (Sosyal Destek Programı) projeleriyle aldıkları paraları usulsüz bir şekilde kullanarak, örgüte para aktardıkları değerlendiren 10 derneğe yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 7’si itirafçı oldu.

Malatya

Habertürk'ten Ferdi Durdu'nun haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisaklı olarak Malatya’da faaliyet göstermiş ve KHK ile kapatılmış derneklerden, SODES projeleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık yaparak 2011-2013 yılları arasında devletten aldıkları 1 milyon 534 bin 547 TL’yi usulsüz bir şekilde kullanarak, örgüte para aktardıkları değerlendirilen 10 derneğe yönelik bir soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Bahse konu derneklerin başkan, proje koordinatörü, dernek yönetim üyelerinden toplam 79 şüpheli hakkında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmaktan soruşturma ve kovuşturmanın devam ettiği bu kapsamda 34 şüphelinin tutuklu bulunduğu kaydedilirken, devam eden çalışmalar kapsamında 1 Mayıs’ta gerçekleştirilen operasyonda, yine aynı derneklerde başkan ve proje koordinatörü olarak görev yapan 8 şüphelinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheliden 7’si etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdikten sonra adliyeye sevk edildi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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