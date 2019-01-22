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Edinilen bilgilere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmalarda, örgütün sözde ‘Bayrampaşa İl imamı’ olduğu saptanan A.Ş. adlı hücre sorumlusunun Gaziantep’te gizlendiğini tespit etti.
Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, Gezi Parkı Eylemleri’nin baş gösterdiği 2013 yılından darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016’ya kadar örgütün sözde ‘Bayrampaşa il imamı’ olarak faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen A.Ş., 15 Ocak Salı günü Gaziantep’te bir hücre evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şubesi’ne getirilen hücre sorumlusu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün akşam çıkarıldığı mahkemece “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme” suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
ÖRGÜT, İSTANBUL'U 11 BÖLGEYE AYIRMIŞ
Öte yandan, örgütün Türkiye’yi yönetimsel olarak 5 ayrı bölgeye ayırdığı, Gaziantep merkezli Güneydoğu Anadolu Bölgesinin, Erzurum merkezli Doğu Anadolu Bölgesinin, İzmir merkezli Ege Bölgesinin, Ankara merkezli İç Anadolu Bölgesinin ve İstanbul merkezli Marmara Bölgesinin bulunduğu tespit edildi.
FETÖ, İSTANBUL'UN İLÇELERİNİ 'İL' STATÜSÜNDE DEĞERLENDİRMİŞ
Marmara Bölgesinin; İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Karabük, Düzce, Kocaeli, Bolu, Bilecik, Bartın, Zonguldak, Bursa, Yalova ve Sakarya illerinden oluştuğu, İstanbul’un nüfus yoğunluğu nedeniyle 11 ayrı bölgeye ayrılarak ilçelerin de ‘il’ statüsünde değerlendirildiği öğrenilirken, bu kapsamda Avrupa yakasının Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Fatih ve Sarıyer olmak üzere 8 eyalete, Anadolu yakasının ise Üsküdar, Kartal ve Kadıköy illeri olmak üzere 3 il'e ayrıldığı ortaya çıktı.
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