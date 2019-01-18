Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 17 Ocak'ta Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından Malatya’da belirlenen 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



FETÖ AİT OKULLARDA GÖREV YAPTIKLARI BELİRLENDİ

Operasyonda, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan ve FETÖ’ye ait kapatılan okullarda görev yaptığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.