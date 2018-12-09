Habertürk'ten Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'nin TSK mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Malatya merkezli Kütahya, Düzce, Adana, Diyarbakır, Bolu ve Şırnak'ta 4 ve 6 Aralık'ta operasyon düzenlenmişti.

Emniyetteki işlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 muvazzaf binbaşı ile 1 ihraç astsubay tutuklanırken, 1 muvazzaf yüzbaşı, 5 muvazzaf astsubay ve 1 ihraç astsubay ise etkin pişmanlık hükümlerine istinaden adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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