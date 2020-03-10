AA

FETÖ/PDY'nin Van'daki sözde medya sorumlusuna hapis istemi



- Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin propaganda amacıyla kullandığı "fuatavni" isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımları internet sitesinde haberleştirerek algı faaliyeti yaptıkları iddiasıyla örgütün sözde "Van medya sorumlusu" ile ortakları ve editörleri hakkında iddianame düzenlendi - İddianameden: - "Sitedeki algı faaliyetlerinden hisse sahibi olarak şüpheli sorumludur. Söz konusu kara propagandada kullanılan haberlerin bizzat şüphelinin talimatlarıyla sitede kullanılması hususları dikkate alındığında örgütün 'Van medya sorumlusu' olduğu ve örgüt adına internet sitesinden algı faaliyetlerinde bulunup örgüt yöneticisi olduğu anlaşılmıştır"

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütle iltisaklı faaliyet yürüten "Merkür Haber" internet sitesinin sahibi ve şirket ortakları ile editörlerinden oluşan 6 şüpheli hakkında "terör örgütüne üye olmak", "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan iddianame düzenledi.

Başsavcılık, sosyal medyada "fuatavni" gibi hesaplar üzerinden FETÖ'nün amacı doğrultusunda algı faaliyetlerinde bulunulduğu, benzeri hesaplar üzerinden bu paylaşımların topluma duyurulduğu, basın yayın organları aracılığıyla geniş halk kitlelerine örgütün söylemlerinin iletildiği gerekçesiyle başlattığı soruşturmayı tamamladı.

Mahkemeye sunulan iddianamede, FETÖ'nün kara propaganda amacıyla kullandığı "fuatavni" isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımların Van'da yayın yapan sitede haberleştirildiği belirtildi.

İnternet sitesinin sosyal medya hesabından 17 Şubat 2014 ile 25 Kasım 2015 tarihleri arasında "fuatavni" içerikli 179 paylaşımın yapıldığı bildirilen iddianamede, terör örgütünün amaçları kapsamında "Fuat Avni'’den bomba iddia, ilginç analizler, ürperten tveet, fuatavni yine bombaladı, bomba suikast" gibi dikkat çekici başlıklar kullanılarak ülke genelinde algı oluşturulmaya çalışıldığı aktarıldı.

FETÖ/PDY'nin bu yolla bilinçaltı algısı oluşturarak kitlelere yönelik "mevcut hükümet aleyhine tepkiselliğin artırılması, kitlelerin harekete geçirilmesi, devlet kurumlarının ve bürokrasinin yıpratılması" amacıyla sosyal medya üzerinden operasyonlar yaptığının belirlendiğine yer verilen iddianamede, internet sitesinin terör örgütüyle iltisaklı şirketler bünyesinde faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

İddianamede, söz konusu internet sitesinin sahibi olan İ.S'nin örgütün kara propaganda hesabının söylemlerini topluma duyurarak algı faaliyetlerine katıldığı, örgüt mensuplarının propaganda amaçlı kullandığı sosyal medya hesaplarının yöneticiliğini yaptığı, şüpheli şirketlerle ortaklıklarının bulunduğu vurgulandı.

Örgütle iltisaklı dernek ve sendikada kaydı bulunan, örgüt elebaşının talimatları sonrasında Bank Asya'ya para yatırdığı, gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı belirlenen İ.S'nin, örgüte müzahir dernekte genel sekreterlik yaptığı, örgüt adına para topladığı, toplantılar düzenlediği kaydedilen iddianamede, şu ifadeler yer aldı:

"Ele geçirilen dijital materyallerin yapılan incelemesinde suç unsuru video ve bölgelere rastlanmıştır. Sitedeki algı faaliyetlerinden hisse sahibi olarak şüpheli sorumludur. Söz konusu kara propaganda kullanılan haberlerin bizzat şüphelinin talimatlarıyla sitede kullanılması hususları dikkate alındığında örgütün 'Van il medya sorumlusu' olduğu ve örgüt adına internet sitesinden algı faaliyetlerinde bulunup, örgüt yöneticisi olduğu anlaşılmıştır."

İddianamede, diğer şüpheliler Ö.O, İ.T, F,E, C.M, Ç,D'nin de örgüt adına faaliyetlerde bulunan internet sitesinde çeşitli görevler üstlendiği, örgüt adına faaliyetlerde bulunarak, örgüt elebaşının talimatları doğrultusunda Bank Asya'ya para aktardıkları, örgüte müzahir dernek ve sendikalarda faaliyetlerde bulundukları aktarıldı.

Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme programını kullandığı belirtilen iddianamede, ilgili sevk maddelerince 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

