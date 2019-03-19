Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalarla FETÖ’nün mahrem yapılanmadaki üyelerinin ankesörlü-kontörlü telefonlar üzerinden haberleştiği ortaya çıkarıldı. Bu yöntemin Özellikle TSK’daki mahrem imamlar tarafından sıkça kullanıldığı anlaşıldı.

4 BİN TELEFON

Yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye genelinde mahrem imamlar ile sorumlusu olduğu örgüt üyelerinin kullandığı 4 bini aşkın ankesörlü-kontörlü telefon tespit edildi. Bunlardan 485’inin İstanbul’da, 477’sinin ise Ankara’da olduğu belirlendi.

2010-2018 TARİHLERİ BAZ ALINDI

Söz konusu ankesörlü telefonların 1 Ocak 2010 ile 1 Ocak 2018 yılları arasındaki HTS kayıtları analiz edildi. Bu şekilde muhtemel şüpheli asker listesine ulaşıldı. Ve Tüm Türkiye’de operasyon düğmesine basıldı.

8 ÖNEMLİ KRİTER

Ankesör telefondan yapılan bir aramanın FETÖ araması olup olmadığını belirlemek için, dört asıl dört de destekleyici kritere bakılıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın çalışmaları neticesinde belirlenen kriterler özetle şöyle:

- 5 ve üzeri araması bulunanlar şüpheli olarak değerlendiriliyor.

- Kontörlü veya ankesörlü hattan belirli zaman aralıklarından asker araması yapılmışsa, yapılan aramanın FETÖ araması olduğu kabul ediliyor.

- 25 saniye ile 50 saniye arasındaki aramalar şüpheli olarak inceleniyor.

- Örgütün, mahrem imamlara askerler aranırken farklı farklı büfelerden aranması talimatı verdiği tespit edildi. Bu nedenle, farklı farklı büfelerden arananlar şüpheli olarak kabul ediliyor.

- Ankesörden aynı kuvvet komutanlıklarından aynı rütbeden veya bir alt rütbeden birden fazla asker aranması varsa, yapılan arama bir FETÖ araması olarak değerlendiriliyor.

- Mahrem imamların bağlı örgüt mensuplarını aradıktan sonra hedef saptırmak için mutlaka bir bankanın müşteri hizmetleri gibi bir arama yaptığı belirlendi.

756 OPERASYON YAPILDI

Peki bu devasa ve bir o kadar da FETÖ’nün TSK yapılanmasına darbe vuran bu soruşturmalarının bilançosu ne oldu? Şubat ayı verilerine göre; ülke genelinde 756 ankesör operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 11 bin 590 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 10 bin 775’i gözaltına alındı. Operasyon rakamları şöyle:

Adli işlem yapılanların sayısı: 11 bin 590

Gözaltına alınan şüpheli sayısı: 10 bin 775

Tutuklu sayısı:

Denetimli serbestlik / serbest: 6 bin 575

Firari şüpheli: 815

İTİRAFÇILARIN ORANI YÜZDE 44’E ULAŞTI

Operasyonlarda gözaltına alınanlardan 4 bin 793 etkin pişmanlıktan yararlanarak, itirafçı oldu. Bu toplam oran şüpheli sayısının yüzde 44’üne denk geliyor. Öte yandan, ülke genelinde söz konusu operasyonların önümüzdeki günlerde de devam edeceği kaydedildi.