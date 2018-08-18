Feyenoord - Excelsior maçı rakamları

Hollanda Eredivisie heyecanı devam ediyor. Feyenoord, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Excelsior takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 15:30. Ev sahibi Feyenoord, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Excelsior, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İddaa'da 516 kodlu maçı oynayanlar; Feyenoord galibiyet oranı 1.15, beraberlik oranı 4.75, Excelsior galibiyet oranı 9.00. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.
Feyenoord son hafta oynanan Heerenveen maçında 2-3 kazandı.
Excelsior ise Ajax maçında 1-2 yenildi.
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