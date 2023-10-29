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        Haberler Spor Futbol Feyenoord kazandı Ajax son sıraya demir attı! - Futbol Haberleri

        Feyenoord kazandı Ajax son sıraya demir attı!

        Hollanda Eredivisie'de lider Feyenoord evinde Ajax'ı 5-2 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Ajax, ligin son sırasına yerleşmiş oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 19:24 Güncelleme: 29.10.2023 - 19:24
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        Feyenoord kazandı Ajax son sıraya demir attı!
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        Hollanda Eredivisie'nin 10. haftasında PSV Eindhoven ile Ajax karşı karşıya geldi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Philips Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi PSV Eindhoven 5-2 kazanırken goller; 20, 60 ve 72. dakikalarda Hirving Lozano, 49. dakikada Luuk de Jong ve 52. dakikada Ismael Saibari'den geldi.

        Konuk ekip Ajax'ın gollerini ise 10. dakikada Branco van den Boomen ve 40. dakikada Brian Brobbey kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte ligde 10'da 10 yapan PSV Eindhooven 30 puanla liderliğini sürdürürken, 5 puanı bulunan Ajax ligin son sırasına gerilemiş oldu.

        Ligin bir sonraki maç haftasında PSV Eindhoven deplasmanda Heracles'e konuk olurken, Ajax evinde Volendam'ı ağırlayacak.

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