Feyenoord - VV Venlo düellosu

Feyenoord ve VV Venlo, 04 Kasım 2018 Pazar günü Hollanda Eredivisie maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:45. Maç öncesi Feyenoord 20 puanla 3. sırada, VV Venlo 15 puanla 6. sırada bulunuyor. Feyenoord, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik form durumunda. VV Venlo, son 5 maçında 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 544 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Feyenoord kazanırsa 1.15, beraberlik çıkarsa 5.00, VV Venlo sahadan galip ayrılırsa 8.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Feyenoord son haftadaki Heerenveen müsabasında 2-3 kazandı.

VV Venlo ise Utrecht karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Feyenoord, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, aldı. Feyenoord, kendi sahasında 13 gol attı, 3 gol yedi.

VV Venlo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. VV Venlo, 5 gol atarken 8 gol yedi.

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