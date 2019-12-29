Genç şarkıcı Feyyaz Şerifoğlu, 'Gidene' isimli yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. Şerifoğlu, 2014 yılında Behzat Gerçeker öncülüğünde Enbe Orkestrası ile adım attığı kariyer yolculuğuna birçok ünlü sanatçıyla sahne hayatına devam etti. Şarkıcı, Ajda Pekkan'ın çeşitli organizasyonlarda yer alan sahnelerinde uzun zamandır vokalisti olarak yer almaktadır.

Feyyaz Şerifoğlu’nun ilk single çalışması 'Gidene' ise söz, müzik ve aranjesi Onur Özdemir’e ait olan DMC etiketi ile 18 Aralık’ta tüm dijital platform da yerini aldı.

Ajda Pekkan’ın da destek olduğu projede 'Gidene' şarkısını çok beğendiğini ve her zaman kendisine destek olacağını söyledi.