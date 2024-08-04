Feyyaz Uçar'dan flaş açıklama: Transferler bitmeyecek!

Beşiktaş Futbol Şubesi Sorumlusu Feyyaz Uçar, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklama yaptı.

Feyyaz Uçar yaptığı açıklamada, "Biz iyi bir oyun bekliyorduk. Ofansif anlamda iyi oyuncularla değişkenlik bekliyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk. Immobile'nin golle başlaması çok iyi oldu. Rafa ve genç Mustafa'nın da gol atması önemliydi. Ama tabi havaya girmememiz lazım. Türkiye'nin büyük takımı Galatasaray karşısında böyle bir galibiyet almak önemliydi. İnşallah böyle devam eder." dedi.

"TRANSFERLER BİTMEYECEK"

Transfer açıklaması yapan Uçar, "Yönetimde Hüseyin Yücel varsa transfer bitmez. Vedalaşmamız gerek oyuncular da var. Bu yüzden transfer bitmeyecek gibi duruyor. Bu sezonu transferle geçireceğiz." ifadelerini kullandı.