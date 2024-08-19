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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Feyyaz Uçar'dan hakeme tepki: Direkt kırmızı kart göstermesi lazımdı - Beşiktaş Haberleri

        Feyyaz Uçar'dan hakeme tepki: Direkt kırmızı kart göstermesi lazımdı

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında ağırladığı Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta kulübün futbol şube sorumlusu ve futbolu temsilen basın sözcüsü Feyyaz Uçar, Portekizli futbolcuları Rafa Silva'ya yapılan faule tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 01:54 Güncelleme: 19.08.2024 - 01:54
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        Feyyaz Uçar'dan hakem tepkisi!
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        Beşiktaş'ta kulübün futbol şube sorumlusu ve futbolu temsilen basın sözcüsü Feyyaz Uçar, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup ettikleri maçın ardından hakemle eleştirilerde bulundu.

        "BİRAZ DAHA DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKEN POZİSYONDA GOLLER YEDİK"

        Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uçar, "Bu sezon ofansif olarak oldukça iyi işler yapan, oyuncu yetenekleriyle çözüm üreten bir takıma sahibiz. Son haftalardaki formda oyuncularımız, skora gitmekte zorlanmadı. Biraz daha dikkatli olmamız gereken pozisyonda goller yedik. Rakiplerimizin biraz sert oynamalarını anlayabiliriz ama bir televizyon programında Rafa Silva'nın nasıl durdurulması gerektiği yönündeki bir soruya 'Faul yapılarak.' denilmiş. Böyle yönlendirme yapmayın, tehlikeli işler. Rafa Silva, bizi Avrupa'da da temsil edecek. Bu tip söylemlerden uzak duralım. Çünkü bunun sonu gelmez. Sahadaki yıldız oyuncular için büyük fedakarlıklar yapılıyor." diye konuştu.

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        HAKEM TEPKİSİ

        Rafa Silva'ya yapılan faulün çok tehlikeli olduğunu söyleyen Uçar, "Olayın topla bir alakası yok. Rakip oyuncu direkt tekme atıyor. Ayağı yerde olsa, boşlukta havada olmasa kırılabilir. Direkt kırmızı göstermesi lazımdı. Sarıyla geçiştirdi. Nihayet aylar sonra VAR lehimize doğru bir şey yaptı. Doğru görmüşler. Direkt kırmızı olması gereken hareketi VAR düzeltti." ifadelerini kullandı.

        "METİN-ALİ-FEYYAZ'DAN SONRAKİ EN İYİ FORVET HATTI"

        Beşiktaş'ın forvet hattının Metin-Ali-Feyyaz döneminden sonra gelen en iyi forvet hattı olduğunu dile getiren siyah-beyazlı yönetici, "Bu sene sadece Immobile değil, Rafa da aynı performansı sergiliyor. Yaptıkları katkılar ortada. Metin-Ali-Feyyaz'dan sonra en iyi forvet oyuncularını Beşiktaş camiasının seyredeceğini düşünüyorum. Bunlar da Rafa-Semih-Immobile gibi gözüküyor. Bu sene slogan yapılacak bir Beşiktaş forveti seyredeceğiz." dedi.

        "FUTBOLDA BAZEN LAFIN BİTTİĞİ YERLER VARDIR"

        Beşiktaş'ta transfer çalışmalarının devam ettiğini ancak kadroda düşünülmeyen oyuncuların gönderilmesinin önemli olduğunu söyleyen Uçar, şunları kaydetti:

        "Son hafta içinde anlayış gösteren bazı oyuncuların yaptığı jestlerle transfer yapma şansı yakaladık. Bunlara katılan oyuncular da olacaktır. Transfer gidecek oyuncularla alakalı. Gönderirsek yerlerine alacağız. Bazılarının Beşiktaş sevgisi devam ediyor. Sözleşmelerine çok sadıklar. Futbolda bazen lafın bittiği yerler vardır. İnşallah o konuda da anlaşacağız. Hüseyin Yücel, Hasan Arat 'Dur.' diyene kadar transfer çalışmalarına devam edecek. Satın alma opsiyonlu kiralık, bize en uygun yol gibi gözüküyor. Van Bronckhorst ile çalışmak çok keyifli. Beşiktaş'a yakışan bir karakter. İşini seven, çalışan, mütevazı bir teknik adam. İnşallah birçok sezonu birlikte geçireceğiz. Uzun soluklu çalışmalar önümüzü açacaktır. Hocamızın direktifleri doğrultusunda yönetim gereğini yapacaktır. Defansif olarak biraz daha öncelik kazanacak bundan sonraki transferlerimiz. Satışı çok istiyoruz ama ne yazık ki şu anda bizi mutlu edecek satışlar gerçekleşmedi. Bunun nedeni çalışan arkadaşlarımızla alakalı değil, oyuncuların tutumuyla alakalı. Hedefimiz satış yapmaktı ama yapamadık. Şampiyonluğa oynamak istiyorsak her türlü fedakarlığı göstermek zorundayız."

        "KADRO DERİNLİĞİNE İHTİYAÇ VAR"

        Taraftarın desteğine teşekkür ederek lig yarışına da değinen Uçar, "Bu sezon uzun ve zorlu geçecek. Avrupa Ligi'nde Lugano'yu eleyerek devam edeceğiz. Toplam 8 maç oynanacak. Lig ve Avrupa'yı beraber götürmek kolay olmayacak. Kadro derinliğine ihtiyaç var. Ligde sezonun son haftalarına kadar rekabet, mücadele devam edecek. Biz de o rekabetin içinde olmaya çalışacağız." diye konuştu.

        Uçar ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonunun Avrupa'da play-off mücadelesi verecek takımların maçlarını ertelemesinin doğru bir karar olduğunu söyledi.

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