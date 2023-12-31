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        Haberler Spor Futbol Feyyaz Uçar ile Samet Aybaba, futbolcuların yeni yılını kutladı - Futbol Haberleri

        Feyyaz Uçar ile Samet Aybaba, futbolcuların yeni yılını kutladı

        Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, siyah-beyazlı oyuncuların yeni yılını kutladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 16:12 Güncelleme: 31.12.2023 - 16:12
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        Beşiktaş'ta yeni yıl kutlaması
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        Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, siyah-beyazlıların bugün gerçekleştirdiği antrenmanın ardından Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

        Feyyaz Uçar ile Samet Aybaba, takıma yeni yılda başarılar diledi ve futbolcuların yeni yılını kutladı. Uçar ile Aybaba, ardından futbolculara çeşitli hediyeler verdi.

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