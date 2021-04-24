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Feyza Aktan oğlu Kuzey'in bakıcısını darp mı etti?

Özcan Deniz’in kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Feyza Aktan'ın oğlu Kuzey'in bakıcısı Gülnaz'ı eşyalarını almakla suçlayıp, darp ettiği öne sürüldü. Deniz'in evinde çalışmaya devam eden bakıcının darp görüntüleri ortaya çıktı

Feyza Aktan oğlu Kuzey'in bakıcısını darp mı etti? Özcan Deniz... - Magazin haberleri
Oğlunun bakıcısını darp mı etti?
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HABERTURK.COM

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in mahkemelik olduğu ve oğlunun velayeti için karşı karşıya geldiği eski eşi Feyza Aktan ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

29 yaşındaki Aktan'ın Kuzey'in bakıcısı Gülnaz'ı eşyalarını almakla suçlayıp, darp ettiği ileri sürüldü. Magazin Hattı'nın haberine göre; Deniz'in evinde çalışmaya devam eden bakıcının darp görüntüleri ortaya çıktı.

NELER OLMUŞTU?

Feyza Aktan'ın, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek, şarkıcı olan eski eşi Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Aktan, 2018-2019 yılları arasında evli kaldığı Deniz ile ağabeyi hakkında korunma talep ettiği ve iki ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Deniz'in eski eşine şiddet uyguladığı ve "Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm" şeklinde tehdit ettiği de ileri sürülmüştü.

HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Özcan Deniz hakkında Feyza Aktan'ı "Yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

ÖZCAN DENİZ SUÇLAMAYI REDDETTİ

Şüpheli Özcan Deniz'in savunmasında, iddiaların doğru olmadığını, suçlamaları kabul etmediğini söylediği de iddianamede yer almıştı.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianamede, şüpheli Özcan Deniz'in "Yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edilmişti. Özcan Deniz, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. Özcan Deniz hakkındaki "Tehdit" ve "Hakaret" iddialarıyla ilgiliyse takipsizlik kararı verilmişti.

"ŞİDDET UYGULAMADIM"

Özcan Deniz, hakkında çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Şarkıcı, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

Basında ve sosyal medyada çıkan, hiçbir dayanağı olmayan, yıllar önce yaşandığı iddia edilen ama nedense o zaman değil de şimdi 'Çamur at, izi kalsın' düşüncesiyle ortaya atılmış, iftira niteliğindeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Şiddet uygulamadım, eski eşimi maddi manevi mağdur etmedim. Yeni bir projemin arifesinde de bunların yaşanması ayrı bir konu.

"OĞLUMU BU ÇİRKİN KAVGADAN KURTARMAYA ÇALIŞIYORUM"

Kurulacak çok cümle var ama ileride evladımı üzecek kayıtlar bırakmamak adında susuyorum. Ben, bu hayatta en değerli varlığım olan çocuğumu düşünmekteyim ve elimden alınmaya çalışılsa da oğlumu bu çirkin kavgadan zarar görmeden kurtarmaya çalışıyorum.

Ben ancak bir insan ve baba olarak kendimin ve çocuğumun zarar görme ihtimalinin doğması halinde, gerekli önlemleri almak için yasal yollara başvurup, haklarımı resmi mercilerde aramayı doğru buluyorum. Oğlumun geleceğinin gasbedilmesine de asla müsaade etmeyeceğim.

Onun geleceğini inşaa etmek, ona maddi manevi iyi bir miras bırakmaya çalışmakla meşgulüm. Annesi hakkında ulu orta konuşmak gibi bir davranışım olmadı ve olmayacak.

"HİÇBİR TALEBİM OLMAMIŞTIR"

Feyza Aktan da iddialar sonrası Instagram hesabından şunları söylemişti:

Gasp; Mağdurun mal varlığına 'cebir' veya 'tehdit' kullanarak gerçekleştirilen bir eylemdir. Boşandıktan sonra kanunun bana tanıdığı haklar gasp olarak nitelendirilemez. Boşanma kararımızda çocuğumla birlikte bu evde oturabileceğim zaten yazılıdır. Kaldı ki karşı tarafça hazırlatılarak, önüme konulan boşanma protokolünü hiçbir zaman talebim olmaksızın imzalamış bir kadın olarak basına yansıtılanın aksine tazminat, araç, gayrimenkul hiçbir talebim olmamıştır.

Sadece ortak çocuğumuzla birlikte yaşamımı idame ettirebilmek için lehime, cüzi bir nafaka ve sadece kullanım amaçlı bir ev ve araç takdir edilmiştir. Boşanmadan sonra aleyhime yapılan, iddialar artarak devam etse de, çocuğumun olumsuz bir etkilenme yaşamaması için hep sustum. Ancak iftiraların artık çekilmez bir hal alması ve üstelik medyaya da yansıtılması karşısında bu açıklamayı yapma zorunluluğu geliştirilmiştir.


VELAYET DAVASININ İKİNCİ DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Özcan Deniz'in 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davasının ikinci duruşması ise geçtiğimiz ay görülmüştü. İstanbul 17. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmada Özcan Deniz, Feyza Aktan ve tarafların avukatları hazır bulunmuştu. Yaklaşık 3 saat süren duruşma, diğer tanıkların dinlenmesi için ertelenmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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