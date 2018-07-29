FH Hafnarfjördur - Fjolnir maçı heyecanı

İzlanda Urvalsdeild maçında FH Hafnarfjördur ile Fjolnir, 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:15. FH Hafnarfjördur 19 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Fjolnir 13 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi FH Hafnarfjördur, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Fjolnir, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 599 kodlu maçı oynayanlar; FH Hafnarfjördur galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.75, Fjolnir galibiyet oranı 4.60.

FH Hafnarfjördur önceki hafta Breidablik mücadelesinde 0-1 yenildi.

Fjolnir ise Grindavik karşılaşmasında 2-1 yenildi.

FH Hafnarfjördur, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. FH Hafnarfjördur, kendi sahasında 14 gol attı, 11 gol yedi.

Fjolnir, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Fjolnir, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

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