FH Hafnarfjördur - İB Vestmannaeyjar maçı öncesi rakamlar

İzlanda Urvalsdeild maçında FH Hafnarfjördur ile İB Vestmannaeyjar, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi FH Hafnarfjördur 23 puanla 5. sırada, İB Vestmannaeyjar 16 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi FH Hafnarfjördur, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. İB Vestmannaeyjar, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 693 kodlu maçı oynayanlar; FH Hafnarfjördur galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 3.75, İB Vestmannaeyjar galibiyet oranı 6.25.

FH Hafnarfjördur son haftadaki Breidablik müsabasında 0-1 yenildi.

İB Vestmannaeyjar ise KA Akureyri karşılaşmasında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan FH Hafnarfjördur, 15 gol attı ve 11 gol yedi.

İB Vestmannaeyjar, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. İB Vestmannaeyjar, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ