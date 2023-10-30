Fiat serviste 'kullandıkça öde' modeline geçti Fiat, yeni mobilite çözümü 'Akıllı Servis' uygulamasını hayata geçirdi. Yapılan açıklamaya göre, 'aracını kullandıkça öde' iş modeliyle çalışan uygulama ile Egea sahipleri iki yıl boyunca kilometre bazlı sabit fiyatlandırma ve aylık ödeme yöntemiyle yetkili servis hizmeti alabilecekler

Fiat, 'aracını kullandıkça öde' fikriyle geliştirdiği Akıllı Servis uygulaması ile araç sahiplerine yeni bir servis hizmeti başlattı.

Yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında devreye alınan ve kasko poliçelerinde akıllı fiyatlandırma dönemini başlatan 'Connect Kasko' uygulamasından sonra, mekanik servis işlemleri için 'Akıllı Servis' çözümünü devreye alındı.

Egea sahiplerine özel olarak geliştirilen uygulama ile, periyodik bakımlar, ömürlü parçalar (balata, debriyaj vb.) ve tüm mekanik arızalar kapsam dahiline alındı.

Verilen bilgiye göre, Akıllı Servis uygulaması ile, Egea sahipleri, her ay kat ettikleri 100 km başına 79 TL ödeyerek, 2 yıl sabit fiyat garantisiyle öngörülebilir ve avantajlı hizmet alacaklar.

Akıllı Servis’ten yararlanmak isteyenler, Fiat Connect uygulaması üzerinden paketi satın alabilecek, aylık ödemelerini, uygulamada kayıtlı olan kredi kartı bilgileriyle otomatik olarak gerçekleştirebilecekler.