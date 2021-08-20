FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kura çekimi gerçekleştirildi.

Almanya'nın Freising kentindeki kura çekiminin ardından A Milli Takım, Slovenya, Polonya ve Arnavutluk ile D Grubu'nda yer aldı.

Toplam 38 ülkenin katıldığı kura çekiminde dörder takımdan oluşan 8 grup ve üçer takımdan oluşan 2 grup belirlendi. Gruplarında ilk sırayı alan takımlar ile 4 en iyi ikinci takım, 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

Eleme karşılaşmaları üç dönemde oynanacak. İlk dönem maçları 11-14 Kasım'da, ikinci dönem maçları 24-27 Kasım 2022'de, üçüncü dönem maçları da 24-27 Şubat 2023'te gerçekleştirilecek.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, İsrail ve Slovenya'nın ev sahipliğinde organize edilecek. Turnuvada grup maçları İsrail'in Tel Aviv ile Slovenya'nın Koper ve Celje şehirlerinde gerçekleştirilecek. Grup maçlarının ardından eleme turu müsabakaları ise Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da yapılacak.

Kura çekiminde gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Belçika, Bosna Hersek, Almanya, Kuzey Makedonya

B Grubu: Fransa, Ukrayna, Litvanya, Finlandiya

C Grubu: İspanya, Macaristan, Romanya, İzlanda

D Grubu: Türkiye, Slovenya, Polonya, Arnavutluk

E Grubu: Sırbistan, Hırvatistan, Bulgaristan

F Grubu: Rusya, Karadağ, Danimarka, Avusturya

G Grubu: Yunanistan, Büyük Britanya, Portekiz, Estonya

H Grubu: İtalya, Slovakya, Lüksemburg, İsviçre

I Grubu: Belarus, Çekya, Hollanda, İrlanda

J Grubu: İsveç, Letonya, İsrail.