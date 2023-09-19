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        Haberler Spor Basketbol FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde rakiplerimiz belli oldu - Basketbol Haberleri

        FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde rakiplerimiz belli oldu

        Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda eleme gruplarının kura çekimi gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 15:42 Güncelleme: 19.09.2023 - 15:42
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        Potada rakiplerimiz belli oldu
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        Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsviçre'deki Basketbol Evi'nde düzenlenen kura çekiminde ikinci torbada yer alan A Milli Kadın Takımı, F Grubu'nda Slovakya, Romanya ve İzlanda ile eşleşti.

        FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri, üç farklı pencerede oynanacak. Karşılaşmalar, Kasım 2023, Şubat ve Kasım 2024'te yapılacak. Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde edecek. Gruplarını ikinci sırada bitiren en iyi 4 takım da Avrupa Şampiyonası bileti alacak.

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