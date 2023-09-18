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        Haberler Spor Basketbol FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde kura zamanı - Basketbol Haberleri

        FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde kura zamanı

        A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın mücadele edeceği FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kurası, yarın İsviçre'de çekilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 13:32 Güncelleme: 18.09.2023 - 13:32
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        EuroBasket 2025 için kura zamanı
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        FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kurası, Cenevre kentindeki Basketbol Evi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak.

        FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.

        Türkiye, kura çekiminde ikinci torbada yer alacak ve grupta üç, altı ve yedinci torbadan gelen rakiplerle eşleşecek.

        Elemelerde Avrupa kıtasından 36 ülke mücadele edecek ve ilk karşılaşmalar, 2023'ün kasım ayında oynanacak.

        Elemeler, gelecek yılın şubat ve kasım aylarındaki etaplarla devam edecek.

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