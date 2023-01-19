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FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu grupları belli oldu

Türkiye'den, Galatasaray Nef, Darüşşafaka ve Bahçeşehir Koleji'nin mücadele ettiği Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu grupları belirlendi.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu grupları belli oldu
AA

Türkiye'den, Galatasaray Nef, Darüşşafaka ve Bahçeşehir Koleji'nin de yer aldığı Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu grupları belirlendi.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre K Grubu'nda Galatasaray Nef, Unicaja (İspanya), AEK (Yunanistan), Limoges CSP (Fransa) ile eşleşti.

L Grubu'ndaki Darüşşafaka ise Surne Bilbao (İspanya), Lenovo Tenerife (İspanya), UCAM Murcia (İspanya) takımlarıyla karşılaşacak.

J Grubu'ndaki Bahçeşehir Koleji, Telekom Baskets Bonn (Almanya), BAXI Manresa (İspanya), Rytas Vilnius (Litvanya) ile eşleşti.

Son 16 turu grup maçları 24 Ocak'ta başlayacak, 22 Mart'ta sona erecek ve gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar çeyrek finale kalacak.

Gruplar şu şekilde oluştu:

I Grubu: SIG Strasbourg (Fransa), Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail), Hapoel Atsmon Holon (İsrail), JDA Bourgogne Dijon (Fransa)

J Grubu: Telekom Baskets Bonn (Almanya), BAXI Manresa (İspanya), Bahçeşehir Koleji, Rytas Vilnius (Litvanya)

K Grubu : Galatasaray Nef, Unicaja (İspanya), AEK (Yunanistan), Limoges CSP (Fransa)

L Grubu: Surne Bilbao (İspanya), Lenovo Tenerife (İspanya), Darüşşafaka, UCAM Murcia (İspanya)

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