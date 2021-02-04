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FİBA CP'den yeni işbirliği

Türkiye ve dünyada alışveriş merkezi, ofis, rezidans, otel ve sinema yatırımları yapan Gayrimenkul yatırımcılarından FİBA Commercial Properties (FİBA CP),Calvin Klein, Samsung, Starbucks, Siemens, LC Waikiki gibi yerel ve global markalarla yeni işbirliklerine imza attı

FİBA CP'den yeni iş ortakları
HABERTURK.COM

Hem Türkiye’de hem de yurt dışındaki AVM’lerinde yeni işbirliklerine imza attıklarını söyleyen FİBA Commercial Properties CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, “Yaşadığımız bu süreç küresel çapta sağlık, ekonomi, eğitim ve sosyal yaşam gibi pek çok açıdan toplumu etkileyen zorlu bir dönem oldu. Farklı ülkelerdeki yatırımlarımızdan edindiğimiz tecrübe, bu süreçte olaylara daha sakin ve sağduyulu yaklaşmamızı sağladı. FİBA CP ailesi olarak sonuç odaklı yaklaşımlarımız, açık ve güvene dayalı işbirliği anlayışımız sayesinde, pandemiye rağmen uzun süreli iş birliklerine imza atmayı başardık. Son 6 aylık dönemde dört ülkede bulunan 10 alışveriş merkezimizde global ve yerel anlamda güçlü ve önde gelen markaları hizmet karmamıza katarak 100’e yakın yeni mağazayı müşterilerimizle buluşturduk” dedi.

"YERLİ VE YABANCI PEK ÇOK MARKAYI AİLEMİZE KATTIK"

Bu süreçte sektörle olan iletişimlerini güçlü tuttuklarını ve bu sayede yerli ve yabancı pek çok markayı FİBA CP ailesine kattıklarını anlatan Kahraman, “Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden Starbucks; İnegöl’deki ilk mağazasını İnegöl AVM’de açtı. M1Adana AVM’de ise yoğun ilgi sayesinde ikinci Starbucks mağazasını da ziyaretçilerimizin hizmetine sunduk. Bünyemizdeki üçüncü Starbucks mağazasını ise AVM kiralama ve yönetim şirketimiz FİBA Commercial Property Management yönetiminde faaliyet gösteren Konya’daki yatırımımız M1Konya AVM’de kahve severler ile buluşturduk. Moda perakende sektörünün dünyadaki güçlü markalarından biri olan LC Waikiki ile işbirliğimizi daha da kuvvetlendirdik. Türkiye’deki AVM’lerimizde 4 mağaza ile hizmet veren LC Waikiki, M1Adana AVM’de hali hazırda hizmet verdiği 2 bin m2’lik mağazasından, yaklaşık 4 bin m2 büyüklükte amiral gemisi niteliğinde yeni bir mağazaya geçiş yaptı. Türkiye’deki ilk kozmetik markalarından Sevil Parfümeri ise yine M1Adana AVM’de kapılarını ziyaretçilere açtı. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kaliteyi teknolojiyle birlikte sunan Siemens Ev Aletleri, Penti Young Mağazası, Melange Cafe gibi ulusal ve uluslararası birçok marka ise Konya’nın sosyal yaşam merkezi M1Konya AVM’de müşterilerimiz ile buluştu. Yönetimini üstlendiğimiz Gebze Center’da ayakkabı modasının en çok tercih edilen markalarından biri olan Greyder, kadın giyime hitap eden Madame Moss, en önemli perakende gruplarımızdan Boyner ve Packet Burger, Dürümle gibi gıda markalarının yanı sıra yurt içi ve yurt dışında hizmet veren Beko’nun da ziyaretçilerine kapılarını açması, AVM’nin bölgedeki odak noktası olduğunun göstergesidir” dedi.

Kahraman, “Romanya’daki AVM’lerimiz Plaza Romanya AVM’de Engie mağazası ve Bucuresti Mall AVM’de ise Gant ve Calvin Klein Jeans gibi markaları ziyaretçilerle buluşturduk. Bu markalarımızın açılışları AVM’lerin bulunduğu bölgelerde büyük bir heyecan yarattı ve büyük bir ilgi ile karşılandı. Çin’deki Starmall AVM’mizde ise yakın zamanda yeme, içme ve hobi malzemeleri alanlarında birbirinden farklı kategorilerde 40 yeni mağaza kapılarını açtı. Önümüzdeki dönemde de yeni mağaza açılışlarımız devam edecek” dedi.

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