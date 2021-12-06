Takvim, dört ev sahibi Çek Cumhuriyeti, Gürcistan, Almanya ve İtalya'nın yanı sıra FIBA'nın yayın ortaklarının tercih edilen maç başlama zamanları dikkate alınarak hazırlandı. Avrupa'nın en büyük etkinliğinin 41'incisi, 1 Eylül 2022 Cumartesi günü, Tiflis'teki A Grubu’nda İspanya - Bulgaristan, Köln'deki B Grubu'nda Almanya - Fransa açılış maçlarıyla başlayacak.

Her dört grubu ilk sırada bitiren dört takım Son 16 Turu’na yükselecek. Son 16 Turu ile finaller 10-18 Eylül tarihleri arasında yalnızca Berlin, Almanya'da yapılacak. Final ve üçüncülük maçları 18 Eylül Pazar günü oynanacak.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki A Grubu’nda mücadele edecek Türkiye’nin programı şu şekilde:

1 Eylül 2021, Perşembe

TSİ 17.15 Türkiye - Rusya

3 Eylül 2021, Cumartesi

TSİ 17.15 Bulgaristan - Türkiye

4 Eylül 2021, Pazar

TSİ 20.00 Türkiye - Gürcistan

6 Eylül 2021, Salı

TSİ 14.30 Belçika - Türkiye

7 Eylül 2021, Çarşamba

TSİ 14.30 Türkiye - İspanya