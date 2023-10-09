Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol FIBA İsrail takımlarının tüm maçlarını askıya aldı - Basketbol Haberleri

        FIBA İsrail takımlarının tüm maçlarını askıya aldı

        Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa, İsrail'deki mevcut güvenlik durumunu göz önünde bulundurarak, İsrail takımlarının FIBA Avrupa çatısı altındaki tüm müsabakalarını askıya alma kararı aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 21:22 Güncelleme: 09.10.2023 - 21:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        FIBA'dan İsrail kararı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        FIBA Avrupa, İsrail'deki mevcut güvenlik durumunu göz önünde bulundurarak ve güvenlik danışmanlarının tavsiyelerini takiben, İsrail takımlarının FIBA Avrupa çatısı altındaki tüm müsabakalarda yer aldığı tüm maçları bir sonraki duyuruya kadar askıya alma kararı aldı.

        Karar, beş İsrail takımının Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup) ve FIBA Avrupa Kupası'nda oynayacağı tüm iç saha ve deplasman maçlarını kapsayacak ve anında yürürlüğe girecek.

        FIBA Avrupa, İsrail Basketbol Federasyonu ve katılımcı kulüplerle yakın iş birliği içinde, tüm katılımcıların ve paydaşların güvenliğine ve refahına öncelik verme kararlılığını sürdürerek durumu izlemeye devam edecek.

        Yeniden planlanan fikstürlerin tarihleri ve saatleri, durum izin verdiği anda onaylanacağı açıklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere 5 bin lira açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere 5 bin lira açıklaması
        Gazze diplomasisi
        Gazze diplomasisi
        BM: Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyuyoruz
        BM: Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyuyoruz
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        Icardi, Galatasaray'da efsaneleşiyor
        Icardi, Galatasaray'da efsaneleşiyor
        Tramvay durağında feci ölüm!
        Tramvay durağında feci ölüm!
        Muhteşem üçlü!
        Muhteşem üçlü!
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Doktorun feci ölümü! Yangında yaşamını yitirdi
        Doktorun feci ölümü! Yangında yaşamını yitirdi
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu