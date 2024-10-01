FIBA Süper Kupa'da Türk derbisi

Basketbolda FIBA Kadınlar Süper Kupa 2024'ün şampiyonu Türk derbisiyle belli olacak; Fenerbahçe ile Beşiktaş yarın kupa için mücadele edecek.

Kadın basketbolunda geçen sezonun FIBA Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe ile FIBA Avrupa Kupası finalisti Beşiktaş, FIBA Süper Kupa'nın 13'üncüsünde kozlarını paylaşacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı, TRT Spor Yıldız naklen yayınlayacak.

Son şampiyon Fenerbahçe, 2023'te Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin takımını Lyon'da yapılan maçta 109-52 gibi farklı bir skorla mağlup ederek kupaya uzandı. Beşiktaş ise tarihinde ilk kez Süper Kupa maçına çıkacak.