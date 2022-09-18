Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

DHA

İzmir'in Menderes ilçesinde, açıktan kıyıya doğru gelen ve içerisinde 3 kişinin olduğu fiber tekne denizde yüzenlerin arasına dalıp, yan yattı. 1 kişinin hafif yaralandığı olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Olay, saat 15.30 sıralarında Gümüldür Mahallesi sahilinde meydana geldi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu fiber tekne kıyıya yanaşmak isterken, hızını azaltamayınca denizde yüzenlerin arasına dalarak tehlike yarattı.

Denizde yüzen tatilcilerden Ercan Güzelay'ın kolundan yaralanmasına yol açan fiber tekne, sahil kenarındaki demire çarpıp, yan yattı. İçerisindeki 3 kişi savrulup, denize düştü. Sahildekiler tekneden denize savrulan 3 kişinin yardımına koştu. teknede bulunanlar kazayı yaralanmadan atlattı.

Açıktan kıyıya doğru hızla gelen fiber teknenin deniz kıyısındaki demire çarpıp, yan yattığı anlar ise sahilde oturan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.