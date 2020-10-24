Fidanını getirdiği Avrupa'ya meyvesini ihraç edecek

AA

Üretici İbrahim Altan, iş gezisi için gittiği Polonya'da içtiği ve beğendiği çayın aronya meyvesinden yapıldığını öğrenince bu meyveyi memleketinde yetiştirmeye karar verdi.

Altan ve arkadaşları satın aldıkları aronya fidanlarını yurda dönüşte yanlarında getirdi.

Vize ilçesinde 2017 yılında dikilen fidanlar ilk meyvelerini vermeye başladı.

Vize Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, AA muhabirine, 3 yıl önce dikilen aronyanın ilçede 220 dekar alanda hasadının yapıldığını söyledi.

Meyveye olan ilginin her geçen gün arttığına dikkati çeken Gürsu, "Aronya ile ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Gürsu, aronyanın antioksidan açısından zengin olduğunu bu nedenle Avrupa'da çok talep gördüğünü anlattı.

Aronyayı yıl sonuna kadar birkaç Avrupa ülkesine ihraç etmeyi hedeflediklerini belirten Gürsu, Vize'nin adını aronya ile duyuracaklarını kaydetti.

Avrupa'dan getirdiği fidanının meyvesini yine Avrupa'ya ihraç edecek üretici Altan ise ilk hasadın çok verimli geçtiğini, meyveleri hiçbir kimyasal kullanmadan ürettiklerini belirtti.

İhracat için yurt dışına numuneler gönderdiklerini dile getiren Altan, şöyle konuştu:

"Antioksidan değeri yaban mersininden 5 kat daha fazla. Şeker, tansiyon ve kolesterol hastalıklarına iyi geldiğine dair yayınlar mevcut. Bu bitkinin meyvesi ve yaprakları şifa olarak kullanılabilir.

İnsan sağlığına çok faydalı. İhracat noktasında önemli bir ürün. Yurt dışından ilgi güzel. Numuneler gönderdik. Önümüzdeki günlerde yurt dışına açılacağız."