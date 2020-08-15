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Fidye için çocuk kaçırdılar

Mersin’de 4 yaşındaki Suriyeli bir çocuk, sokakta oyun oynayan 9 yaşındaki ablasının kucağından yine Suriye uyruklu 2 kişi tarafından fidye için kaçırıldı. Gasp Büro Amirliği ekiplerinin 3 saatlik bir çalışması sonucu zanlılar araçla kaçmaya çalışırken yakalanırken ağlar vaziyette bulunan çocuk kurtarıldı.

Mersin

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Akdeniz ilçesi Çilek mahallesinde Suriye uyruklu olan 4 yaşındaki H. A, 2 kişi tarafından sokakta oyun oynayan ablasının kucağından alınarak zorla araca bindirilerek kaçırıldı. Şüpheliler daha sonra oto galericilik yapan ve zengin olan babadan 250 bin TL fidye isteyerek aynı günde vermedikleri takdirde çocuğu öldürecekleri yönünde tehditlerde bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmalar sonunda olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin kullandıkları araç takibe aldı. Ekipler söz konusu aracının önünü Akdeniz İlçesi Akdam Mahallesi’nde kesti.

Araçtan inen ve kaçan şahıslar Suriye uyruklu L. S ve M. G isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada bir adet pompalı tüfek ile biri atıma hazır çok sayıda fişek ele geçirildi. Kaçırılan 4 yaşındaki H.A. isimli kız çocuğu ise ağlar vaziyette bulunarak ailesine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan

L. S ve M. G adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken suçlamaları kabul etmeyerek çocuk kaçıranların başkası olduğunu söyledi.

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