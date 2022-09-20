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FIFA 23'te Süper Lig'in en iyi oyuncuları

EA Sports, FIFA23'te Spor Toto Süper Lig'in en iyi 27 oyuncusunu duyurdu. İşte listede yer alan futbolcular

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  • FIFA 23'te Süper Lig'in en iyi oyuncuları

    EA Sports, FIFA23'te Spor Toto Süper Lig'in en iyi 27 oyuncusunu duyurdu. İşte listede yer alan futbolcular:
  • FIFA 23'te Süper Lig'in en iyi oyuncuları

    VITOR HUGO - TRABZONSPOR

    77 REYTİNG
  • FIFA 23'te Süper Lig'in en iyi oyuncuları

    VALENTIN ROSIER - BEŞİKTAŞ

    77 REYTİNG
  • FIFA 23'te Süper Lig'in en iyi oyuncuları

    BRUMA - FENERBAHÇE

    77 REYTİNG
  • FIFA 23'te Süper Lig'in en iyi oyuncuları

    JONAS SVENSSON - A.DEMİRSPOR

    77 REYTİNG
  • FIFA 23'te Süper Lig'in en iyi oyuncuları

    WILLIAN ARAO - FENERBAHÇE

    77 REYTİNG
  • FIFA 23'te Süper Lig'in en iyi oyuncuları

    İRFAN CAN KAHVECİ - FENERBAHÇE

    77 REYTİNG
  • FIFA 23'te Süper Lig'in en iyi oyuncuları

    DELE ALLI - BEŞİKTAŞ

    77 REYTİNG
  • FIFA 23'te Süper Lig'in en iyi oyuncuları

    TASOS BAKASETAS - TRABZONSPOR

    77 REYTİNG
  • FIFA 23'te Süper Lig'in en iyi oyuncuları

    ROMAIN SAISS - BEŞİKTAŞ

    77 REYTİNG
  • FIFA 23'te Süper Lig'in en iyi oyuncuları

    FREDRIK MIDTSJÖ - GALATASARAY

    77 REYTİNG
  • FIFA 23'te Süper Lig'in en iyi oyuncuları

    GEDSON FERNANDES - BEŞİKTAŞ

    77 REYTİNG
  • FIFA 23'te Süper Lig'in en iyi oyuncuları

    MESUT ÖZİL - BAŞAKŞEHİR

    78 REYTİNG
  • FIFA 23'te Süper Lig'in en iyi oyuncuları

    ALTAY BAYINDIR - FENERBAHÇE

    78 REYTİNG
  • FIFA 23'te Süper Lig'in en iyi oyuncuları

    MAXI GOMEZ - TRABZONSPOR

    78 REYTİNG
  • FIFA 23'te Süper Lig'in en iyi oyuncuları

    FERNANDO - ANTALYASPOR

    78 REYTİNG
  • FIFA 23'te Süper Lig'in en iyi oyuncuları

    RACHID GHEZZAL - BEŞİKTAŞ

    79 REYTİNG
  • FIFA 23'te Süper Lig'in en iyi oyuncuları

    WOUT WEGHORST - BEŞİKTAŞ

    79 REYTİNG
  • FIFA 23'te Süper Lig'in en iyi oyuncuları

    FERNANDO MUSLERA - GALATASARAY

    79 REYTİNG
  • FIFA 23'te Süper Lig'in en iyi oyuncuları

    SERGIO OLIVEIRA - GALATASARAY

    79 REYTİNG
  • FIFA 23'te Süper Lig'in en iyi oyuncuları

    YAROSLAV RAKITSKYI - A.DEMİRSPOR

    79 REYTİNG
  • FIFA 23'te Süper Lig'in en iyi oyuncuları

    JOAO PEDRO - FENERBAHÇE

    79 REYTİNG
  • FIFA 23'te Süper Lig'in en iyi oyuncuları

    UĞURCAN ÇAKIR - TRABZONSPOR

    80 REYTİNG
  • FIFA 23'te Süper Lig'in en iyi oyuncuları

    MAREK HAMSIK - TRABZONSPOR

    80 REYTİNG
  • FIFA 23'te Süper Lig'in en iyi oyuncuları

    EDIN VISCA - TRABZONSPOR

    81 REYTİNG
  • FIFA 23'te Süper Lig'in en iyi oyuncuları

    LUCAS TORREIRA - GALATASARAY

    81 REYTİNG
  • FIFA 23'te Süper Lig'in en iyi oyuncuları

    MARC BARTRA - TRABZONSPOR

    81 REYTİNG
  • FIFA 23'te Süper Lig'in en iyi oyuncuları

    DRIES MERTENS - GALATASARAY

    84 REYTİNG

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